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Финансы 12.11.2020 12:32

ГТК Азербайджана сократил за 10 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 10,3%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2020 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 3 млрд 269 млн 642,3 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-октябре 2019 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 645 млн 326,8 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2020 года ГТК сократил перечисления в госбюджет на 10,3%.

За отчетный период сборы по НДС составили 2 млрд 298 млн 322,1 тыс. манатов, акцизам – 115 млн 277,1 тыс. манатов, дорожному налогу - 30 млн 345,8 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 825 млн 697,2 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2020 году для ГТК составляет 3 млрд 830 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГТК, БЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]