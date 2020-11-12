ГТК Азербайджана сократил за 10 месяцев перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 10,3%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-октябре 2020 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 3 млрд 269 млн 642,3 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-октябре 2019 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 3 млрд 645 млн 326,8 тыс. манатов. Таким образом, в январе-октябре 2020 года ГТК сократил перечисления в госбюджет на 10,3%.

За отчетный период сборы по НДС составили 2 млрд 298 млн 322,1 тыс. манатов, акцизам – 115 млн 277,1 тыс. манатов, дорожному налогу - 30 млн 345,8 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 825 млн 697,2 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2020 году для ГТК составляет 3 млрд 830 млн манатов.

Б.Рустамбеков