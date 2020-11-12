Три человека задержаны по подозрению в краже из резиденции премьера Армении

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали трех подозреваемых в совершении кражи из резиденции главы армянского правительства Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба СНБ в четверг.

В минувший вторник Пашинян заявил о краже из его резиденции, совершенной ночью участниками протестов против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи", - сообщил Пашинян на своей странице в фейсбуке.