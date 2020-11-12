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Карабахский конфликт 12.11.2020 15:35

Три человека задержаны по подозрению в краже из резиденции премьера Армении

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали трех подозреваемых в совершении кражи из резиденции главы армянского правительства Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба СНБ в четверг.

В минувший вторник Пашинян заявил о краже из его резиденции, совершенной ночью участниками протестов против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи", - сообщил Пашинян на своей странице в фейсбуке.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КРАЖА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]