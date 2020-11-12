Турецкие компании готовы участвовать в проектах на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе - министр торговли Турции

Турецкие компании готовы принять участие в строительных проектах на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.
«Турецкие компании готовы инвестировать и принять участие в строительных проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана», - сказала Пекджан в ходе видеовстречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
В ходе встречи, согласно сообщению Минэкономики, также были обсуждены вопросы исполнения Преференциального торгового соглашения между Азербайджаном и Турцией, перспективы развития экономических связей, в том числе развитие сотрудничества в сферах инвестиций, строительства, торговли и транспортно-транзитной сфере.
Стороны выразили заинтересованность сторон в увеличении взаимного торгового оборота и отметили, что Азербайджан и Турция успешно реализуют транспортные и энергетические проекты регионального и международного масштабов.
Собеседники подчеркнули, что имеются хорошие возможности по развитию экономического сотрудничества в инвестиционной, торговой, энергетической, промышленной, транспортной, ИКТ, АПК и образовательной сферах.
Азербайджан в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября по 9 ноября освободил от армянской оккупации около 300 населенных пунктов, в том числе 5 городов. Инфраструктура в большинстве этих городов и населенных пунктов находится в плачевном состоянии.
Б.Рустамбеков
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