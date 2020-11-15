Трамп фактически признал победу Байдена на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что победу на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, одержал его соперник демократ Джо Байден, однако повторил, что победа Байдена обусловлена "мошенничеством" в ходе подсчета голосов.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", - написал Трамп в своем твиттере.
Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. При этом на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его уже поздравили многие мировые лидеры.
Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, до сих пор не признавал поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.
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