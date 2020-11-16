Международный консенсус о передаче территорий Азербайджану сложился до начала войны - премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о международном консенсусе по вопросу о передаче территорий в Нагорном Карабахе Азербайджану без предварительных условий.

"В 2018 году переговорный процесс прошел точку невозврата, вопрос вошел в этап "территории - взамен ничего". Я пытался изменить логику, не согласиться с этим", - сказал Пашинян в интервью ряду армянских СМИ в режиме онлайн в понедельник.

"К сожалению, нам это не удалось, поскольку мы до войны были в ситуации, когда был сформирован международный консенсус о передаче территорий без предварительных условий", - отметил он.

Пашинян заявил, что лично он является ответственным за произошедшее в Нагорном Карабахе.

По его словам, невозможно изменить пункты, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

"Изменить пункты документа будет означать изменить военную ситуации. Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать", - сказал Пашинян.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.