Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре сократилось на 35,4%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре 2020 года составило $3 млрд 466 млн 667,43 тыс., что на 35,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-октябрь 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $21 млрд 1 млн 379,75 тыс. (спад на 25,7% по сравнению с январем-октябрем 2019 года - ИФ). При этом экспорт за отчетный период составил $12 млрд 234 млн 23,59 тыс. (спад на 27,3%), импорт - $8 млрд 767 млн 356,16 тыс. (спад на 23,5%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (88,19%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 15,2%, табак и табачную продукцию – 0,8%, фармацевтическую продукцию – 3,47%, удобрения – 0,99%, пластмассы и изделия из них – 3,28%, древесину и продукцию из нее – 2,51%, одежду и аксессуары для одежды – 2,02%, черные металлы и изделия из них – 9,29%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 23,58%, транспортные средства и запчасти – 13,65%, мебель – 0,72%, прочее – 24,49%.

Во внешнеторговых операциях в январе-октябре 2020 года задействовано 7,655 тыс. государственных и частных предприятий, 31,441 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 182 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-октябре 2020 года проводил с Италией (31,72% от общего экспорта), Турцией (18,96%), Россией (4,62%), Хорватией (3,67%), Грецией (3,54%), Китаем (3,45%), Индией (3,37%), Израилем (3,36%), Грузией (3,33%) и Испанией (2,68%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,58%), Турцией (14,51%), Китаем (13,05%), США (6,47%), Германией (5,34%), Украиной (3,95%), Францией (3,93%), Италией (3,89%), Великобританией (2,77%) и Ираном (2,73%).

А.Мамедов