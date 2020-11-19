Нефть увеличила потери на опасениях из-за коронавируса, Brent - $43,88 за баррель

Снижение нефтяных цен увеличилось в ходе торгов в четверг на опасениях по поводу спроса в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 по всему миру, а также новым витком карантинных мер в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:19 в четверг составляет $43,88 за баррель, что на $0,46 (1,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,14 за баррель, что на $0,68 (1,63%) ниже уровня предыдущих торгов.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли более чем на 4% благодаря новостям об успехе испытаний сразу нескольких вакцин от коронавируса. Однако в четверг рынок пошел вниз на новостях о новых ограничениях в Нью-Йорке, который был эпицентром пандемии во время первой волны. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о временном закрытии школ и полном переводе учащихся на дистанционное обучение.

В целом в США заболеваемость COVID-19 растет, а число смертей от коронавирусной инфекции уже превысило 250 тыс.

По мнению аналитиков ANZ, одобрение вакцины "не может произойти достаточно быстро для нефтяного рынка, учитывая ухудшение прогнозов спроса на фоне усиления ограничений".

"Опрос GasBuddy показывает, что только 35% американцев отправятся в поездки в период каникул по случаю Дня благодарения. Это на 65% ниже, чем в прошлом году", - цитирует аналитиков S&P Global Platts.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), собиравшийся на этой неделе, отложил на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится.

При этом, по данным агентства Bloomberg, противоречия в рамках картеля растут. ОАЭ, в частности, высказывают недовольство своей квотой по снижению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ на фоне роста напряженности в отношении возможного увеличения квот, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По информации агентства, страна даже рассматривает возможность выхода из ОПЕК+.

Тем временем, S&P Global Platts прогнозирует рост импорта нефти в Японию в ноябре до семимесячного максимума, поскольку нефтеперерабатывающие компании увеличили закупки на Ближнем Востоке в преддверии зимнего отопительного сезона. В сентябре Япония импортировала 2,14 млн б/с - минимум за последние 53 года.

По прогнозу агентства, в ноябре объем переработки нефти в стране составит в среднем 2,5 млн б/с, в декабре - 2,65 млн б/с, а в январе 2021 года он вырастет до 2,8 млн б/с.