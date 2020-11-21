В Ереване началась встреча премьера Армении с главой Минобороны РФ

Встреча министра обороны России Сергея Шойгу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном проходит в Ереване в субботу.

"В эти минуты Шойгу встречается с Пашиняном", - сообщили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

В правительстве отметили, что ожидается прибытие главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что Армению посетит межведомственная делегация.