Аэрофлот с 26 ноября начнет осуществление чартерных рейсов Баку-Москва, SkyUp Airlines с 30 ноября – Баку-Киев

Азербайджан к концу ноября текущего года откроет чартерные рейсы для граждан РФ и Украины, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину", - отмечает пресс-служба аэропорта.

С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания "SkyUp Airlines" 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку-Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).

Х.Насирзаде