Аэрофлот с 26 ноября начнет осуществление чартерных рейсов Баку-Москва, SkyUp Airlines с 30 ноября – Баку-Киев

Азербайджан к концу ноября текущего года откроет чартерные рейсы для граждан РФ и Украины, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.
"До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину", - отмечает пресс-служба аэропорта.
С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.
Кроме того, авиакомпания "SkyUp Airlines" 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку-Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).
Х.Насирзаде
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