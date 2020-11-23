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Транспорт и связь 23.11.2020 15:55

Аэрофлот с 26 ноября начнет осуществление чартерных рейсов Баку-Москва, SkyUp Airlines с 30 ноября – Баку-Киев

Азербайджан к концу ноября текущего года откроет чартерные рейсы для граждан РФ и Украины, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"До конца ноября планируется запустить чартерные рейсы для возвращения граждан России и Украины из Азербайджана на родину", - отмечает пресс-служба аэропорта.

С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку-Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания "SkyUp Airlines" 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку-Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, к полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19).

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, АВИАРЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]