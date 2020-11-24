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ТЭК 24.11.2020 18:04

Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ - Путин

Отношения России с Саудовской Аравией развиваются, взаимодействие в формате ОПЕК+ идёт эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения России с королевством Саудовская Аравия, - одним из ведущих государств Ближнего Востока, - развиваются по нарастающей. В последнее время они приобрели широкий комплексный характер, чему способствовали и договорённости по итогам нашего государственного визита в октябре 2019 года", - заявил президент РФ во вторник в Москве на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+, вносят совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, за что мы очень благодарны его величеству королю хранителю двух святынь и наследному принцу", - сказал Путин.

Он поздравил саудовских партнеров с успешным проведением саммита G20, отметив, что в Москве понимают, насколько это было сложно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]