Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ - Путин

Отношения России с Саудовской Аравией развиваются, взаимодействие в формате ОПЕК+ идёт эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения России с королевством Саудовская Аравия, - одним из ведущих государств Ближнего Востока, - развиваются по нарастающей. В последнее время они приобрели широкий комплексный характер, чему способствовали и договорённости по итогам нашего государственного визита в октябре 2019 года", - заявил президент РФ во вторник в Москве на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в формате ОПЕК+, вносят совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, за что мы очень благодарны его величеству королю хранителю двух святынь и наследному принцу", - сказал Путин.

Он поздравил саудовских партнеров с успешным проведением саммита G20, отметив, что в Москве понимают, насколько это было сложно.