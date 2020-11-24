Трамп: Управление общих служб не определяет следующего президента США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу Управления общих служб США (GSA) и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом отметил, что решение о том, кто будет следующим главой государства, не находится в компетенции этого ведомства.
"Помните, работа Управления общих служб была выдающейся, и (глава этого ведомства) Эмили Мерфи превосходно выполняла свою работу, но Управление общих служб не определяет, кто станет следующим президентом США", - написал Трамп во вторник в своем твиттере.
Ранее Трамп рекомендовал Мерфи сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.
"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию. (...) Не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA", - написал Трамп в твиттере.
При этом он отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.
"Мы будем продолжать в том же духе. (...) Я верю, что мы победим!", - написал Трамп.
"Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов. Я сказал моей команде сделать то же самое", - добавил президент США.
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