Банки в Азербайджане в январе-октябре сократили активы на 6,2%, прибыль - на 16,6%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 октября 2020 года составляют 30 млрд 685,1 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в январе-октябре активы банков сократились на 6,2%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В октябре активы банков выросли на 66,1 млн манатов или на 0,2%.
Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 14 млрд 409,3 млн манатов (спад на 3,3% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 октября 2020 года составляет 4 млрд 593,8 млн манатов (рост на 0,2% - ИФ).
Обязательства банков на конец октября 2020 года равны 26 млрд 91,3 млн манатов (спад на 7,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 375,8 млн манатов (рост на 15,2%). Депозитный портфель в банках на начало ноября составляет 19 млрд 407,5 млн манатов (спад на 9%), в том числе вклады населения - 7 млрд 760,7 млн манатов (спад на 8,8%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-октябре составила 478 млн манатов, что на 16,6% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
В январе-октябре 2020 года процентные доходы банков составили 1 млрд 592,1 млн манатов (спад на 0,01% по сравнению с январем-октябрем 2019г - ИФ), в том числе 1 млрд 261,5 млн манатов по выданным кредитам (рост на 9,3%).
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 538,6 млн манатов (спад на 6,5%).
Процентные расходы банков в отчетный период составили 408,2 млн манатов (спад на 10,1%), в том числе по депозитам – 258,3 млн манатов (спад на 16,6%).
Непроцентные расходы банков составили 1 млрд 1,2 млн манатов (рост на 6,3%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-октября составила 665,6 млн манатов (спад на 8%).
В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в январе-октябре 2020 года оценивается в 612,6 млн манатов (спад на 3%), выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 134,6 млн манатов (рост в 2,3 раза).
На 31 октября 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец октября банки имеют 444 филиала (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 12,8%) и 116 отделений (спад на 12,8%).
В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работают 18,536 тыс. человек (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 4,7% - ИФ).
А.Мамедов
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