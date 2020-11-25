США вводят санкции против четырех структур в РФ и КНР за помощь ракетной программе Ирана

Вашингтон вводит ограничительные меры в отношении четырех организаций в России и Китае за поддержку Ирана в реализации его ракетной программы, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Эллиотт Абрамс.
"Сегодня мы вводим санкции в отношении четырех структур за поддержку ракетной программы Ирана. Это четыре структуры в Китае и России", - заявил Абрамс в ходе виртуального саммита Института Бейрута.
Абрамс отметил, что эти юридические лица попадают под санкции "за передачу технологий Ирану для ракетных разработок".
При этом спецпредставитель не уточнил, какие именно компании вносят в санкционные списки. По его словам, о введении санкции позднее объявят в Вашингтоне.
Администрация США проводит так называемую политику максимального давления на Иран. В рамках этой политики США не только усиливают санкции в отношении Ирана, но и вводят их в отношении сотрудничающих с Тегераном физических и юридических лиц.
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