Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты президентских выборов в США, на которых больше голосов досталось кандидату от демократов Джо Байдену, отметив, что тот проиграл в самых крупных городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.

"У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!" - написал Трамп в "твиттере".

Ранее в пятницу Трамп в очередной раз обвинил демократов в фальсификации результатов выборов.

Он назвал чиновников в Джорджии и Пенсильвании "врагами государства" и "коммунистами", которые помогли Байдену выиграть выборы за счет фальсификации итогов.

В то же время Трамп заявлял, что признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него. Он добавил, что если коллегия выборщиков подтвердит победу Байдена, "они совершат ошибку", но, тем не менее, он откажется от власти и покинет Белый дом.

К настоящему моменту республиканцы гарантировали себе 50 мест в Сенате, демократы - 48. Для контроля над верхней палатой Конгресса США необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии одного из кандидатов. При равном распределении голосов решающий переходит к вице-президенту.

По итогам выборов в палату представителей демократы сохранили контроль над нижней палатой Конгресса.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах

Избиратели коллегии выборщиков в каждом штате должны проголосовать 14 декабря.