Сетевой мониторинг выявил около 100 тыс. пользователей Рунета, интересующихся информацией о нападениях на школы

Более 93 тыс. онлайн-пользователей в России интересуются историей и способами нападений на школы, более 600 тыс. пользователей вводят запросы по суицидальной тематике, сообщил директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды" Денис Заварзин.
"Из выявленных нами 41 млн аккаунтов, интересующихся деструктивным контентом, нами установлены активные пользователи этого контента в количестве 1 млн 758 тыс. пользователей. Мы фиксируем порядка 36% из этой цифры, интересующихся агрессивной субкультурой экстремистских фанатских группировок. 34% интересуются суицидальными направлениями, 12% - радикальными формами анархических движений и 5% (93 тыс. 108 пользователей) интересуются историей и способами совершения вооруженных нападений на школы", - сообщил Заварзин в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
По его словам, системы Центра зафиксировали более 7,5 тыс. сообществ в социальных сетях, посвященных созданию и распространению опасного контента. "Нами совместно с Роскомнадзором с учетом внесудебной блокировки сайтов было заблокировано 4 тыс. 928 ресурсов", - заявил Заварзин.
Кроме того, по его словам, в интернете зафиксирован всплеск популярности подростковой токсикомании. "Мы считаем необходимым принятие единого федерального закона, направленного на пресечение свободного распространения среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный-углеводородный газ", - заявил Заварзин.
Он также предложил создать единую информационную базу о подростках, находящихся на специализированном учете, разработать автоматизированную систему методического сопровождения для специалистов организации общего образования, ввести уроки по основам цифровой культуры.
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