Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0344 RUR   0.0224 GBR   2.2677 TRY   0.2164

Цена на нефть

27.11 $/bbl   WTI 45.53 -0.28 Brent 48.18 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Социум 30.11.2020 22:30

Сетевой мониторинг выявил около 100 тыс. пользователей Рунета, интересующихся информацией о нападениях на школы

Более 93 тыс. онлайн-пользователей в России интересуются историей и способами нападений на школы, более 600 тыс. пользователей вводят запросы по суицидальной тематике, сообщил директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды" Денис Заварзин.

"Из выявленных нами 41 млн аккаунтов, интересующихся деструктивным контентом, нами установлены активные пользователи этого контента в количестве 1 млн 758 тыс. пользователей. Мы фиксируем порядка 36% из этой цифры, интересующихся агрессивной субкультурой экстремистских фанатских группировок. 34% интересуются суицидальными направлениями, 12% - радикальными формами анархических движений и 5% (93 тыс. 108 пользователей) интересуются историей и способами совершения вооруженных нападений на школы", - сообщил Заварзин в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

По его словам, системы Центра зафиксировали более 7,5 тыс. сообществ в социальных сетях, посвященных созданию и распространению опасного контента. "Нами совместно с Роскомнадзором с учетом внесудебной блокировки сайтов было заблокировано 4 тыс. 928 ресурсов", - заявил Заварзин.

Кроме того, по его словам, в интернете зафиксирован всплеск популярности подростковой токсикомании. "Мы считаем необходимым принятие единого федерального закона, направленного на пресечение свободного распространения среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный-углеводородный газ", - заявил Заварзин.

Он также предложил создать единую информационную базу о подростках, находящихся на специализированном учете, разработать автоматизированную систему методического сопровождения для специалистов организации общего образования, ввести уроки по основам цифровой культуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНТЕРНЕТ, МОЛОДЕЖЬ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


В России предлагают ввести административную ответственность за оскорбления полицейских в интернете FaceApp за 10 дней ажиотажа заработал более $1 млн - СМИ Патрушев призывает страны-члены ОДКБ активизировать борьбу с деятельностью ИГ в интернете Интернет-продажи пива и вина в РФ могут разрешить с 2019г Путин считает, что организаторы "групп смерти" в интернете фактически являются убийцами Закон о блокировке копий пиратских интернет-сайтов принят Думой

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]