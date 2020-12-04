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Трамп обещает подписать проект поддержки экономики, если конгресс сумеет его согласовать

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если конгресс успеет договориться насчет него до конца текущего созыва, сообщает издание The Hill.

"Я хочу, чтобы это произошло, и я считаю, что они очень близки к сделке", - сказал Трамп.

Конгресс несколько месяцев пытается принять очередной пакет мер в поддержку экономики, однако пока не сумел сделать это из-за споров республиканцев и демократов. Они не согласны по ряду условий, в том числе, по вопросу помощи местным органам власти. Напряжение в конгрессе еще больше возросло после президентских выборов 3 ноября.

В понедельник группа республиканцев и демократов в американском Конгрессе представила составленный ими совместный проект дополнительной поддержки экономики в связи с пандемией на $908 млрд.

Проект отводит $180 млрд на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.

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Тэги: США, ТРАМП, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]