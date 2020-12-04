Трамп обещает подписать проект поддержки экономики, если конгресс сумеет его согласовать

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если конгресс успеет договориться насчет него до конца текущего созыва, сообщает издание The Hill.
"Я хочу, чтобы это произошло, и я считаю, что они очень близки к сделке", - сказал Трамп.
Конгресс несколько месяцев пытается принять очередной пакет мер в поддержку экономики, однако пока не сумел сделать это из-за споров республиканцев и демократов. Они не согласны по ряду условий, в том числе, по вопросу помощи местным органам власти. Напряжение в конгрессе еще больше возросло после президентских выборов 3 ноября.
В понедельник группа республиканцев и демократов в американском Конгрессе представила составленный ими совместный проект дополнительной поддержки экономики в связи с пандемией на $908 млрд.
Проект отводит $180 млрд на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.
Лавров и Гутерриш обсудили по телефону возможности ООН при решении гуманитарных проблем в Карабахе - МИД РФ
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан выполнить обязательства в Карабахе и выработать долгосрочное мирное соглашение
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили итоги 27-го заседания Совета министров ОБСЕ
Новак: позиция России на переговорах ОПЕК+ была увеличивать добычу с января, спрос улучшается благодаря вакцине
Нефть дорожает и может завершить ростом пятую неделю подряд, Brent - $49,62 за баррель
Pfizer до конца года произведёт 50 млн доз вакцины от COVID-19 - вдвое меньше, чем планировалось - СМИ
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн - университет Хопкинса
ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Юсифа Абдуллаева
AccessBank назван «Банком года» по версии журнала The Banker
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности