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Карабахский конфликт 05.12.2020 10:41

Премьер Армении выступает за обмен пленными по принципу "всех на всех"

Процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном должен осуществляться по принципу "всех на всех", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Процесс обмена должен проводиться по принципу "всех на всех". И речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Карабахе, но и до войны. Все должны быть возвращены. Надо создать механизмы, что если в будущем станут известны новые имена, то в их обмене не было бы проблем", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ведется работа по поиску без вести пропавших лиц.

"Процесс медленно, но идет. На территориях Азербайджана ведется поиск, вывозятся обнаруженные тела, в Армении идет процесс идентификации. После 9 ноября нам удалось вывезти более 600 тел, а более 500 тел проходят процесс идентификации в Армении. По большой вероятности, это тела без вести пропавших. После 9 ноября идентифицированы и переданы родным 135 тел", - отметил Пашинян.

Он также отметил, что после идентификации большей части тел в стране будет объявлен день траура.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]