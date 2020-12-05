Процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном должен осуществляться по принципу "всех на всех", заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Процесс обмена должен проводиться по принципу "всех на всех". И речь должна идти не только о лицах, оказавшихся в плену во время войны в Карабахе, но и до войны. Все должны быть возвращены. Надо создать механизмы, что если в будущем станут известны новые имена, то в их обмене не было бы проблем", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ведется работа по поиску без вести пропавших лиц.

"Процесс медленно, но идет. На территориях Азербайджана ведется поиск, вывозятся обнаруженные тела, в Армении идет процесс идентификации. После 9 ноября нам удалось вывезти более 600 тел, а более 500 тел проходят процесс идентификации в Армении. По большой вероятности, это тела без вести пропавших. После 9 ноября идентифицированы и переданы родным 135 тел", - отметил Пашинян.

Он также отметил, что после идентификации большей части тел в стране будет объявлен день траура.