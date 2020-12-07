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Регион 07.12.2020 20:00

Тегеран не будет пересматривать соглашение по ядерной программе - МИД Ирана

Тегеран не собирается пересматривать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на соответствующие предложения ФРГ, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Сайед Хатибзаде.

"Иран не будет заново обсуждать уже заключенную сделку, а резолюция СБ ООН 2231 (одобрившая СВПД - ИФ) не изменится от подобной позиции некоторых участников соглашения", - приводит его слова агентство "Мехр".

При этом он призвал европейских участников соглашения честно выполнять свою часть сделки. Хатибзаде отметил, что "Германии и другим участникам сделки следует знать, что целей, которые не были достигнуты при помощи проведения США политики максимального давления, не удастся добиться и иными средствами".

Хатибзаде также заявил, что Тегеран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ, пока партнеры Ирана не совершат "какую-либо ошибку".

Кроме этого, представитель МИД Ирана отверг звучавшие ранее предложения о том, что Саудовская Аравия и Бахрейн хотели бы стать участниками будущих переговоров по иранской ядерной программе. "Этим странам следует знать их положение, и им следует говорить лишь в пределах их возможностей", - сказал Хатибзаде.

Ранее в декабре глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Spiegel сказал, что простого возвращения к СВПД будет недостаточно, понадобится его расширение.

Объявивший себя по итогам выборов президентом США Джо Байден в ходе предвыборной кампании заявлял, что Соединенные Штаты вернутся в ядерную сделку с Ираном, если Тегеран продемонстрирует соблюдение условий соглашения.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана - прежде всего в нефтяной сфере - в условиях действия американских санкций.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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