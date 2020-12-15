Денежные переводы из РФ в Грузию за 11 месяцев снизились на 16%

Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-ноябре 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16%, до $323,6 млн, сообщает во вторник грузинский Национальный банк.

Эта сумма составляет 19,2% всех денежных переводов в Грузию, осуществленных физлицами из-за рубежа, объем которых за 11 месяцев текущего года увеличился на 8,1% - до $1 млрд 686,1 млн.

В ноябре в республику было переведено $169,9 млн, что на 12,5% больше, чем в ноябре прошлого года, при этом поступления из РФ снизились на 16,1%, до $31,8 млн (18,7% всех перечислений).

По данным Нацбанка Грузии, по объему денежных перечислений в страну на втором месте после России находится Италия, откуда в январе-ноябре этого года поступило $267,6 млн (15,9% общей суммы), на третьем - Греция с $196,5 млн (11,7%). В пятерку входят также США - $195,8 млн (11,6%) и Израиль - $141,3 млн (8,4%), далее следуют Турция, Украина, Германия, Азербайджан, Испания, другие страны.

Из Грузии за границу в январе-ноябре 2020 года переведено $222,3 млн - на 4,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего денежных средств направлено в Россию - $70,2 млн (31,6% общей суммы), а также в Турцию - $43,9 млн (19,7%) и на Украину - $21,6 млн (9,7%).

В 2019 году объем средств, перечисленных в Грузию из-за рубежа, увеличился на 9,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до $1 млрд 732,7 млн (9,7% ВВП). В том числе из России перечисления в республику составили $429 млн (24,8% всех денежных переводов). Из Грузии за границу в 2019 году было переведено $237,4 млн - на 3,4% больше, чем годом ранее, в том числе в Россию - $78,3 млн (33% общей суммы).