Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-ноябре увеличился на 17,8%

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-ноябре 2020 года составил 11 млрд 26,7 млн кубометров, что на 17,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.
«На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 41,9% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в январе-ноябре 2020 года», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-ноябре экспортировано 26 млрд 290,2 млн кубометров газа (рост на 7,2%).
В 2019 году экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз составил 10 млрд 417,8 млн кубометров.
Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию и, в основном, в Турцию. При этом, в Турцию Азербайджан поставляет газ только с этого месторождения.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alpha» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.
Н.Аббасова
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