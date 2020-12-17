Оппозиция Армении требует от Генпрокуратуры ареста Пашиняна за госизмену

Оппозиция Армении предоставила Генпрокуратуре республики время до понедельника для предъявления обвинения премьер-министру страны Николу Пашиняну по статье "государственная измена".
"Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера", - заявил на митинге оппозиции после многотысячного шествия по Еревану председатель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян.
По его словам, "своими действиями Пашинян содействовал в карабахской войне врагу, совершив государственную измену".
Казинян отметил, что Генпрокуратуре предоставляется время до 21 декабря 12:00.
"Если наши требования не будут выполнены, мы начнем бессрочную сидячую акцию протеста у здания Генпрокуратуры", - сказал он.
Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон
Президент Азербайджана призвал исламский мир воздержаться от отношений с исламофобной Арменией
Пограничники РФ будут размещены на ряде участков армяно-азербайджанской границы
Бюджет ЕС на 2021-2027 годы окончательно утвержден
Нефть торгуется на максимумах более чем за 9 месяцев, Brent - $51,64 за баррель
Путин: "Северный поток 2" почти достроен, надеюсь, новая администрация США вернется к нормальной конкуренции
Власти Азербайджана выделили более $5,3 млн на выплату компенсаций гражданам после боев в Карабахе
Вакцинация в ЕС от COVID-19 стартует 27 декабря
Еврокомиссия планирует одобрить вакцину Biontec 27 декабря, сообщили в Берлине
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал начинающих предпринимателей
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности