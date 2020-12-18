Премьер Армении не примет участия в саммите СНГ из-за смерти отца

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в правительстве страны.

"В связи со смертью отца и похоронами, которые состоятся сегодня, премьер-министр Армении не примет участия в заседании Совета глав государств СНГ", - сказал собеседник агентства.