Президент Таджикистана заявил о резком усилении активности боевиков на северо-востоке Афганистана

Влияние радикальных движений и террористических группировок, в которых есть выходцы из стран СНГ, усиливается в Афганистане, заявил на саммите СНГ президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Порядка 45% территории этой страны либо напрямую контролируется, либо там отмечается присутствие "Талибан", - сказал он.
"Обеспокоенность вызывает резкое ухудшение обстановки в северо-восточных провинциях Афганистана. В этих районах усиливается активность боевиков "Исламского государства" и других террористических группировок, в составе которых есть немало выходцев из стран Содружества", - отметил Рахмон.
Он также напомнил о сохраняющейся проблеме наркотрафика.
"В этом плане актуальной задачей является дальнейшее укрепление южных рубежей СНГ. Своевременным считаем принятие программы сотрудничества государств СНГ по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на предстоящий пятилетний период", - заявил Рахмон.
По его словам, решение афганской проблемы является одним из ключевых факторов сохранения и укрепления безопасности на пространстве Содружества.
Президент Таджикистана предложил создать в СНГ единый список террористических организаций.
"Считаю актуальным вопрос о создании в рамках СНГ единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории стран-участниц. Предлагаю дать поручение Антитеррористическому центру СНГ совместно с профильными советами начать работу по формированию такого списка", - сказал таджикский лидер.
Российский офицер-сапёр погиб в Карабахе при разминировании дороги
Президент Алиев обсудил с директором ФСБ РФ сотрудничество в сфере безопасности
Mercedes-Benz отзывает в РФ более 7 тыс. машин из-за проблем с ремнем безопасности
"Укртранснафта" в 2020г увеличит транзит нефти на 1,5% - гендиректор
Саудовская Аравия в октябре увеличила экспорт нефти на 1,5%, добыча незначительно снизилась - JODI
В Азербайджане первичные компенсации получат свыше 6 тыс. семей, пострадавших от боев в Карабахе
Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 195 тыс. человек, суточный прирост снижается
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
ККП Ходжавендского района отбирает подрядчика по освещению дорог в 2 поселках
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Overdraft от AccessBank - оперативное решение для бесперебойной работы бизнеса
Caspian Energy Club организовал встречу с ОАО «Azərişıq»
Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности