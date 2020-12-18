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СНГ 18.12.2020 22:01

Президент Таджикистана заявил о резком усилении активности боевиков на северо-востоке Афганистана

Влияние радикальных движений и террористических группировок, в которых есть выходцы из стран СНГ, усиливается в Афганистане, заявил на саммите СНГ президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Порядка 45% территории этой страны либо напрямую контролируется, либо там отмечается присутствие "Талибан", - сказал он.

"Обеспокоенность вызывает резкое ухудшение обстановки в северо-восточных провинциях Афганистана. В этих районах усиливается активность боевиков "Исламского государства" и других террористических группировок, в составе которых есть немало выходцев из стран Содружества", - отметил Рахмон.

Он также напомнил о сохраняющейся проблеме наркотрафика.

"В этом плане актуальной задачей является дальнейшее укрепление южных рубежей СНГ. Своевременным считаем принятие программы сотрудничества государств СНГ по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на предстоящий пятилетний период", - заявил Рахмон.

По его словам, решение афганской проблемы является одним из ключевых факторов сохранения и укрепления безопасности на пространстве Содружества.

Президент Таджикистана предложил создать в СНГ единый список террористических организаций.

"Считаю актуальным вопрос о создании в рамках СНГ единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории стран-участниц. Предлагаю дать поручение Антитеррористическому центру СНГ совместно с профильными советами начать работу по формированию такого списка", - сказал таджикский лидер.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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