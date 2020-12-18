Президент Алиев обсудил с директором ФСБ РФ сотрудничество в сфере безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, сообщает сайт главы государства.

"Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта (Карабахского - ИФ). Было отмечено, что трехстороннее заявление по Карабаху исполняется, и ситуация стабильна", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

А. Мамедов