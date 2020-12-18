Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0812 RUR   0.0232 GBR   2.2987 TRY   0.2205

Цена на нефть

17.12 $/bbl   WTI 48.36 0.54 Brent 51.50 0.42

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 18.12.2020 18:34

Президент Алиев обсудил с директором ФСБ РФ сотрудничество в сфере безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, сообщает сайт главы государства.

"Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта (Карабахского - ИФ). Было отмечено, что трехстороннее заявление по Карабаху исполняется, и ситуация стабильна", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ФСБ


Похожие новости


Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон Путин высоко оценил умение Эрдогана держать слово Саркисян просит Путина содействовать процессу демаркации границы Армении с Азербайджаном Первое чтение законопроекта об "обнулении" сроков действующего президента может состояться 23 декабря Додон собирается совершить последний в качестве президента визит в РФ Договоренности по Карабаху создали условия для урегулирования в интересах Баку - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]