Президент Алиев обсудил с директором ФСБ РФ сотрудничество в сфере безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, сообщает сайт главы государства.
"Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта (Карабахского - ИФ). Было отмечено, что трехстороннее заявление по Карабаху исполняется, и ситуация стабильна", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.
А. Мамедов
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