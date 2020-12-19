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Карабахский конфликт 19.12.2020 12:48

Пашинян опасался возобновления боевых действий на границе Армении и Азербайджана

В течение нескольких последних дней близ Сюникской области на юге Армении удалось избежать возобновления боевых действий, которые могли перенестись на территорию республики, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На участке Сюника ведется процесс уточнения границ с Азербайджаном. ВС Армении, пограничные силы размещаются на международно-признанных границах. Это привносит определенные изменения, сложности и неудобства в знакомую нам атмосферу. Звучат эмоциональные оценки, что происходящее угрожает потерей Сюника. Но реальность в обратном. Все это делается для гарантирования безопасности Сюника", - сказал Пашинян в телеобращении к народу в связи с объявлением в стране трехдневного траура по погибшим в карабахской войне.

По его словам, в течение последних нескольких дней за пределами международно-признанных границ Армении была вероятность возобновления боевых действий.

"Если бы эта эскалация произошла на данном участке, то она перенеслась бы в Сюникскую область Армении со всеми вытекающими последствиями. Сегодня, размещаясь на наших международно-признанных границах, мы создаем новые гарантии для Сюника. Сегодня пограничные войска России полностью вовлечены в Сюнике, что создает новую ситуацию в сфере безопасности", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он заявил, что в результате изменений возникают транспортные, логистические проблемы, беспрепятственная работа ряда автодорог может быть усложнена.

"Но это решаемые вопросы, и мы прикладываем для этого все усилия, в том числе, чтобы иметь трехсторонний документ", - сказал премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГРАНИЦА, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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