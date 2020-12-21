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ТЭК 21.12.2020 21:20

Новак и министр нефти Ирана Зангане обсудили сотрудничество в нефтяной отрасли, в т.ч. по нейтрализации санкций

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр *нефти* Ирана Бижан Зангане обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в *нефтяной* сфере, говорится в сообщении на сайте правительства.

В настоящее время российско-иранские отношения в области энергетики развиваются успешно, отметил Новак.

"Между нашими странами также ведётся успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на то, что этот год стал нелёгким испытанием для всего мирового сообщества, экономические отношения между Россией и Ираном не только не утратили прежней динамики, но и приобрели ещё более активный и содержательный характер", - отметил вице-премьер.

В ходе встречи Новак также представил министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова в качестве сопредседателя постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.

Иранское информагентство Mehr News по итогам встречи сообщает, что Зангане, ссылаясь на тесное сотрудничество между Ираном и Россией в области нефти и энергетики в последние годы, сказал: "Мы будем расширять наше сотрудничество, чтобы нейтрализовать действие санкций".

Зангане подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией не изменятся, и Тегеран полон решимости укрепить связи с Россией.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, НЕФТЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]