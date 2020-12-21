Новак и министр нефти Ирана Зангане обсудили сотрудничество в нефтяной отрасли, в т.ч. по нейтрализации санкций

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр *нефти* Ирана Бижан Зангане обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в *нефтяной* сфере, говорится в сообщении на сайте правительства.
В настоящее время российско-иранские отношения в области энергетики развиваются успешно, отметил Новак.
"Между нашими странами также ведётся успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на то, что этот год стал нелёгким испытанием для всего мирового сообщества, экономические отношения между Россией и Ираном не только не утратили прежней динамики, но и приобрели ещё более активный и содержательный характер", - отметил вице-премьер.
В ходе встречи Новак также представил министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова в качестве сопредседателя постоянной российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.
Иранское информагентство Mehr News по итогам встречи сообщает, что Зангане, ссылаясь на тесное сотрудничество между Ираном и Россией в области нефти и энергетики в последние годы, сказал: "Мы будем расширять наше сотрудничество, чтобы нейтрализовать действие санкций".
Зангане подчеркнул, что отношения между Ираном и Россией не изменятся, и Тегеран полон решимости укрепить связи с Россией.
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