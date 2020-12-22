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СНГ 22.12.2020 20:03

Россия в рамках ответных санкций по делу Навального запретила въезд в страну ряду представителей правительства ФРГ

Россия в рамках ответных санкций по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального запретила въезд в страну ряду представителей правительства ФРГ, сообщает во вторник агентство Dpa.

По информации агентства, руководителей диппредставительств Германии, Франции и Швеции вызывали в МИД РФ, где сообщили об ответных санкциях.

Речь, в том числе, идет о запрете на въезд в РФ некоторым представителем правительственного аппарата названных стран.

Со стороны ФРГ в беседе в МИД принимала участие поверенная в делах Беате Гржески.

Ранее специализированные лаборатории ФРГ подтвердили, что Навального отравили фосфорорганическим боевым веществом группы "Новичок", точная формула которого не значится в списках запрещенных Организацией по запрете химоружия (ОЗХО) веществ. Данные проверок лабораторий из Германии перепроверяли во Франции и Швеции, специалисты этих двух стран пришли к аналогичному выводу.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ЧИНОВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]