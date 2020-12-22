Восстановление экономики еврозоны в 2021г может не оправдать ожиданий - МВФ

Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики в 2021 году на фоне новой волны коронавирусной инфекции в регионе, предупреждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).
Баланс рисков для экономики на следующий год остается понижательным, и сроки ее восстановления будут зависеть от того, насколько быстро и эффективно будут внедряться вакцины от COVID-19, отмечают в МВФ. Беспрецедентные меры, принятые в ответ на кризис как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельных государств, помогли смягчить последствия пандемии, однако экономике региона могут потребоваться дополнительные стимулы, считают в организации.
"Если динамика заболеваемости не изменится существенным образом в ближайшие месяцы, то экономическая активность в еврозоне будет восстанавливаться медленнее, чем мы ожидали, - говорится в обзоре МВФ. - Потребуется дальнейшая бюджетная поддержка, и европейским государствам следует изучить варианты для улучшения текущих бюджетных норм".
МВФ пока сохраняет прогнозы для ВВП еврозоны на 2020-2021 гг. Как ожидают эксперты фонда, экономика региона снизится на 8,3% в текущем году и вырастет на 5,2% в 2021 году.
Более медленный экономический рост, вероятно, оставит "глубокие шрамы", которые будут негативно сказываться на экономике валютного блока в будущем, отмечают в МВФ.
Эксперты фонда одобрили решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) об увеличении объема экстренной программы выкупа активов, отметив при этом, что может понадобиться дополнительная поддержка от ЕЦБ в том случае, если понижательные риски для экономики еврозоны материализуются.
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