Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года

Кабинет министров Азербайджана утвердил генплан развития города Гейчай.
Генплан разработан Государственным проектным Институтом «Азердовлетлайихе» по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.
«В генеральном плане предусмотрены показатели жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения на период до 2035 года. Кроме этого, учтено расширение транспортных и инженерно-коммуникационных систем, составляющих инфраструктуру города”, - сообщили в кабмине.
Х.Насирзаде
Наказаны ряд должностных лиц, допустивших халатность в вопросе обеспечения военнослужащих на освобожденных территориях - Минобороны
Мирзиёев рассчитывает вывести двусторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном на «новый уровень»
Зеленский поздравил Алиева с днем рождения, пригласил посетить Украину с визитом «при первой возможности»
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $50,7 за баррель
Путин: в трансграничном углеродном регулировании Евросоюза есть элемент нечестной конкуренции
Новое нефтяное открытие на концессии Meleiha в Египте с участием ЛУКОЙЛа увеличит добычу проекта
Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 208 тыс. человек, суточный прирост незначительно увеличился
Pfizer и BioNTech поставят США дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса
Власти Азербайджана направят около 120 млн манатов на соцвыплаты безработным - Минтруд
ЕС выделит Армении грант в 24 млн евро на борьбу с коронавирусом
Служба здравоохранения Британии советует премьеру отложить окончательный выход из ЕС на месяц
Сербия в четверг начнет вакцинацию населения от COVID-19 препаратом Pfizer
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению услуги «Kaspersky Manage, Detection & Response»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности