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23.12.2020 16:03

Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года

Кабинет министров Азербайджана утвердил генплан развития города Гейчай.

Генплан разработан Государственным проектным Институтом «Азердовлетлайихе» по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

«В генеральном плане предусмотрены показатели жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения на период до 2035 года. Кроме этого, учтено расширение транспортных и инженерно-коммуникационных систем, составляющих инфраструктуру города”, - сообщили в кабмине.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАБМИН, ГЕЙЧАЙ, ГЕНПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]