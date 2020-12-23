Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года

Кабинет министров Азербайджана утвердил генплан развития города Гейчай.

Генплан разработан Государственным проектным Институтом «Азердовлетлайихе» по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

«В генеральном плане предусмотрены показатели жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения на период до 2035 года. Кроме этого, учтено расширение транспортных и инженерно-коммуникационных систем, составляющих инфраструктуру города”, - сообщили в кабмине.

Х.Насирзаде