Добыча нефти с АЧГ в 2021г составит около 172 млн баррелей

Добыча нефти с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2021 году составит 171,6 млн баррелей, отмечается в заключении Счетной палаты по бюджету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

"В 2021 году добыча нефти на АЧГ по прогнозам составит 171,6 млн баррелей, что на 3 млн баррелей ниже планового показателя 2020 года. Спад (на 1,7% - ИФ) будет связан с сокращением добычи нефти», - отмечает Счетпалата, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, по данным Минэнерго Азербайджана добыча нефти на блоке месторождений АЧГ в январе-ноябре 2020 года составила 21,6 млн тонн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

А.Азизов