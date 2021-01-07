Демократы на президентских выборах в ноябре 2020 года пошли на многочисленные нарушения ради победы, в частности - отправляли бюллетени от избирателей, которые давно мертвы, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Проголосовали тысячи избирателей, которые на самом деле - покойники. От их имени кто-то направлял запросы на предоставления им бюллетеня", - сказал он на митинге в Вашингтоне.

Трамп в настоящее время перечисляет то, какие нарушения, по его информации, были допущены в ряде ключевых штатов во время выборов. По мнению президента, именно такие действия позволили демократу Джо Байдену победить.

Среди прочего, по словам Трампа, власти ряда штатов в преддверии выборов незаконно меняли или, вообще, отменяли правила обработки бюллетеней.