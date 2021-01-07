Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0907 RUR   0.0229 GBR   2.3149 TRY   0.2301

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.01.2021 10:58

За демократов на президентских выборах в США "голосовали" мертвые избиратели - Трамп

Демократы на президентских выборах в ноябре 2020 года пошли на многочисленные нарушения ради победы, в частности - отправляли бюллетени от избирателей, которые давно мертвы, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Проголосовали тысячи избирателей, которые на самом деле - покойники. От их имени кто-то направлял запросы на предоставления им бюллетеня", - сказал он на митинге в Вашингтоне.

Трамп в настоящее время перечисляет то, какие нарушения, по его информации, были допущены в ряде ключевых штатов во время выборов. По мнению президента, именно такие действия позволили демократу Джо Байдену победить.

Среди прочего, по словам Трампа, власти ряда штатов в преддверии выборов незаконно меняли или, вообще, отменяли правила обработки бюллетеней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


Трамп запретил своим указом использование в США восьми китайских приложений, включая Alipay и WeChatPay Сторонники Трампа организуют его "вторую инаугурацию" 20 января Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок Байден считает, что Трамп должен присутствовать на его инаугурации Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах, а победил - в коррумпированных Байден заявил о своей готовности встретиться с Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]