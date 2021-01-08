Хаменеи назвал долгом Ирана поддерживать друзей в регионе

Иранские власти не имеют права прекращать оказывать поддержку союзникам в ближневосточном регионе, заявил в пятницу верховный лидер страны Али Хаменеи.

"В том, что касается нашего присутствия в регионе: наши власти обязаны поддерживать друзей. Это - наш долг", - приводят слова Хаменеи иранские СМИ.

"Мы не должны предпринимать действий, которые ослабят тех, кто лоялен Исламской республике Иран в нашем регионе", - добавил аятолла.

По его мнению, Иран оказывает стабилизирующее воздействие на ситуацию на Ближнем Востоке, в отличие от присутствия США в регионе.

"США считают, что заинтересованы в создавшейся ситуации в региональной нестабильности", - заявил иранский лидер.

"Странно, что кто-то еще преклоняется перед Америкой... Сегодня мы видим, во что превратился этот идол. Посмотрите на их демократию, на их фиаско с выборами, на несоблюдение прав человека... Посмотрите и на их парализованную экономику", - добавил он.

США давно пытаются добиться от Ирана отказа от поддержки ряда союзников на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о властях Сирии, движении "Хезболла" в Ливане, а также - о мятежниках в Йемене.