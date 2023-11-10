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Дальнее зарубежье 10.11.2023 19:50

Глава МИД Ирана считает неизбежным расширение конфликта в Газе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что масштабы конфликта Израиля с группировкой ХАМАС неизбежно возрастут, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

"В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов конфликта стало неизбежным", - заявил накануне министр в телефонном разговоре с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Они обсудили необходимость добиться режима прекращения огня и обеспечить бесперебойные поставки гуманитарной помощи населению Газы.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 10,8 тыс. человек, десятки тысяч получили ранения.

Вместе с тем ЦАХАЛ и ливанское движение "Хезболла" ведут обмен ударами на границе Израиля и Ливана. Ранее йеменские повстанцы запускали по Израилю ракеты и беспилотники. Кроме того, военизированные формирования в регионе неоднократно обстреливали силы США в Сирии и Ираке.

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Тэги: ИРАН, БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, МНЕНИЕ


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