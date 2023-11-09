США уведомили Иран, что не хотят эскалации на Ближнем Востоке

США информировали Иран, что не хотят эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американского высокопоставленного военного чиновника.
"В свете возросшей напряженности, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры для прямого общения с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами", - заявил чиновник.
По его словам, целью было "прояснить", что действия США "не являются свидетельством изменения подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС", и что у Вашингтона "нет намерений, направленных на эскалацию конфликта в регионе".
По словам чиновника, США, в частности, разместили дополнительные батареи ЗРК Patriot на своих базах на Ближнем Востоке после "атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии".
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиация США нанесла удар по объекту проиранских сил на востоке Сирии.
"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками", - заявил Остин, призвав воздержаться от любой эскалации.
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