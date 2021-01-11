Азербайджан в декабре выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в декабре 2020 года составила 587 тыс. б/с, что соответствует ноябрьскому показателю, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.
"В декабре в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 688,8 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 587 тыс. баррелей, на конденсат - 101,8 тыс. баррелей. Азербайджан в декабре сократил нефтедобычу на 131 тыс. б/с от показателя октября 2018 года. С учетом обязательств страны в рамках ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 131 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, т.е. до 587 тыс. б/с, страна в декабре выполнила эти обязательства на 100%", - отмечает ведомство.
Как сообщалось ранее, в мае 2020 года Азербайджан обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+ выполнил на 98%, в июне - на 100,1%, в июле - на 99,9%, в августе - на 101,8%, в сентябре - на 101,5%, в октябре - на 100%, в ноябре – на 100%.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, на первом этапе Азербайджан обязался снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
Для выполнения Азербайджаном своих обязательств по второму этапу сокращения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 461 тыс. б/с, SOCAR, совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими на суше, - со 151 тыс. б/с до 126 тыс. б/с.
По итогам заседания министров стран ОПЕК+ 3 декабря 2020 года, было принято решение сокращении в январе 2021 года добычи нефти странами ОПЕК+ до 7,2 млн б/с вместо ранее утвержденных по третьему этапу 5,8 млн б/с. При этом, страны ОПЕК в январе обязались сократить нефтедобычу на 4,564 млн б/с, не-ОПЕК- на 2,636 млн б/с. Азербайджан в соответствии с соглашением ОПЕК+ в январе 2021 года обязался сократить нефтедобычу на 123 тыс. б/с, т.е. до 595 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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