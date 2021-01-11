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Регион 11.01.2021 21:39

Турция предложила Греции скорее возобновить переговоры по Восточному Средиземноморью

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил Греции возобновить переговоры по вопросу о геологоразведочных работах в Восточном Средиземноморье, сообщает в понедельник турецкое издание "Хюрриет".

"Мы приглашаем Грецию, и я надеюсь, Греция не откажется от этой возможности, от этого приглашения, и переговоры по геологоразведке начнутся вскоре. Мы готовы (к обсуждению) прямо с сегодняшнего дня обсуждать любые вопросы и как всегда с позиции страны, уверенной в своих силах", - приводит "Хюрриет" слова Чавушоглу.

В свою очередь греческий МИД заявил, что не получал официального приглашения от турецкой стороны, однако Афины готовы к переговорам.

Ранее после серии технических встреч между военными Турции и Греции в штаб-квартире НАТО был разработан механизм для решения конфликтов в восточном Средиземноморье.

"Этот механизм безопасности может помочь создать пространство для дипломатических усилий по урегулированию основного спора, мы готовы развивать их далее", - заявил глава альянса Йенс Столтенберг после встречи с представителями Турции и Греции.

В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Аналогичные претензии к Анкаре звучат со стороны Кипра. Позицию двух этих стран ЕС активно поддерживает Франция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]