Президент США Дональд Трамп в частном порядке обвинил радикальное движение "Антифа" в штурме вашингтонского Капитолия в прошлую среду, сообщил портал Axios.
По данным его источника, он заявил об этом в телефонном разговоре в понедельник с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.
В беседе Трамп признал, что несет некоторую ответственность за события у Капитолия и вторжение в здание, заявил Маккарти на селекторном совещании Республиканской партии, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Маккарти также сообщил, что призвал Трампа позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой.
Отмечается, что Маккарти, который является одним из ближайших союзников Трампа, отправил письмо своим коллегам-республиканцам, в котором заявил, что выступает против импичмента.
Вместо этого он предложил ряд других вариантов, заинтересованность в реализации которых выразили некоторые члены Республиканской партии. Среди таких предложений - резолюция, осуждающая Трампа, и создание комиссии по расследованию нападения на Капитолий.
Так, республиканец Том Рид выступил в поддержку резолюции о порицании.
"Президент должен отвечать за свои действия. Импичмент, однако, не является ответом", - написал он в твиттере, представляя свою статью в New York Times.
Он отметил: "Я намерен присоединиться к моим коллегам по Палате представителей во вторник и представить резолюцию о порицании, чтобы обеспечить ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могли бы позволить Конгрессу запретить мистеру Трампу занимать федеральный пост в будущем", - отметил Рид в статье.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.
Демократы пытаются отстранить президента от власти, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.
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