Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0228 GBR   2.2983 TRY   0.2272

Цена на нефть

11.01 $/bbl   WTI 52.25 0.01 Brent 55.66 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.01.2021 12:37

Трамп признал некоторую ответственность за штурм Капитолия, но обвинил в этом движение "Антифа"

Президент США Дональд Трамп в частном порядке обвинил радикальное движение "Антифа" в штурме вашингтонского Капитолия в прошлую среду, сообщил портал Axios.

По данным его источника, он заявил об этом в телефонном разговоре в понедельник с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти.

В беседе Трамп признал, что несет некоторую ответственность за события у Капитолия и вторжение в здание, заявил Маккарти на селекторном совещании Республиканской партии, сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Маккарти также сообщил, что призвал Трампа позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой.

Отмечается, что Маккарти, который является одним из ближайших союзников Трампа, отправил письмо своим коллегам-республиканцам, в котором заявил, что выступает против импичмента.

Вместо этого он предложил ряд других вариантов, заинтересованность в реализации которых выразили некоторые члены Республиканской партии. Среди таких предложений - резолюция, осуждающая Трампа, и создание комиссии по расследованию нападения на Капитолий.

Так, республиканец Том Рид выступил в поддержку резолюции о порицании.

"Президент должен отвечать за свои действия. Импичмент, однако, не является ответом", - написал он в твиттере, представляя свою статью в New York Times.

Он отметил: "Я намерен присоединиться к моим коллегам по Палате представителей во вторник и представить резолюцию о порицании, чтобы обеспечить ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могли бы позволить Конгрессу запретить мистеру Трампу занимать федеральный пост в будущем", - отметил Рид в статье.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Демократы пытаются отстранить президента от власти, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, БЕСПОРЯДКИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока Трамп обещает упорядоченную передачу власти Байдену Трамп запретил своим указом использование в США восьми китайских приложений, включая Alipay и WeChatPay Сторонники Трампа организуют его "вторую инаугурацию" 20 января Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]