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Регион 13.01.2021 16:37

США, прежде чем вернуться к СВПД, должны отменить все санкции против Тегерана - глава МИД Ирана

Возвращения США в иранскую ядерную сделку недостаточно, Вашингтон должен отменить все введенные санкции против Ирана, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Присутствие США в ядерной сделке полезно только в том случае, если оно приносит экономическую выгоду Ирану", - сказал Зариф, которого цитируют иранские СМИ.

"Американцы, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), восстановили предыдущие санкции и усложнили ситуацию новыми. Таким образом, сегодня уже недостаточно того, чтобы США просто вернулись к сделке, они должны отменить санкции", - подчеркнул министр.

Накануне Али Акбар Велаяти - советник верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, заявил, что любые новые переговоры об условиях иранской ядерной сделки должны подразумевать отмену механизма, который позволял бы восстанавливать международные санкции против Ирана.

"В случае дальнейших переговоров от этого механизма следует отказаться как от иррационального принципа", - приводит слова советника сайт ливанского издания "Дейли стар".

"С самого начала верховный лидер не был доволен таким механизмом, и его (включение в соглашение - ИФ) было сделано вопреки воле лидера", - пояснил Велаяти.

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном.

СБ ООН 20 июля 2015 года принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Резолюция, которая будет действовать 10 лет, предусматривает механизм возврата международных санкций в отношении Ирана, если одна из стран "шестерки" международных посредников выявит серьезные нарушения в выполнении Ираном СВПД.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден допускал возможность возвращения США в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.

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Тэги: ИРАН, США, АТОМ, СВПД


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