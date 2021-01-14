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Туризм 14.01.2021 14:11

Около 10 млн россиян отправились в путешествие по стране в новогодние каникулы

На новогодних каникулах в путешествия по стране отправились около 10 млн россиян, загрузка загородных отелей составила в среднем 70-90%, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Около 10 млн человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. Вместо традиционных экскурсий по городам россияне выбирали в основном активный отдых на природе и оздоровительный туризм. Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия", - сказал он.

Как отметил Чернышенко, российские туристы отдавали предпочтение отдыху на горнолыжных курортах, конным и пешим прогулкам, поездкам в санатории, пансионаты и на термальные источники. Большинство путешественников выбирали отдых за городом.

"Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70%-90%. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим, в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%", - пояснил он.

По словам вице-премьера, самыми популярными направлениями помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИКИ, ТУРИЗМ, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]