Около 10 млн россиян отправились в путешествие по стране в новогодние каникулы

На новогодних каникулах в путешествия по стране отправились около 10 млн россиян, загрузка загородных отелей составила в среднем 70-90%, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Около 10 млн человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. Вместо традиционных экскурсий по городам россияне выбирали в основном активный отдых на природе и оздоровительный туризм. Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия", - сказал он.
Как отметил Чернышенко, российские туристы отдавали предпочтение отдыху на горнолыжных курортах, конным и пешим прогулкам, поездкам в санатории, пансионаты и на термальные источники. Большинство путешественников выбирали отдых за городом.
"Загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70%-90%. Между тем, ограничительные меры, введенные в некоторых регионах, сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий. Кроме этого, изменилась работа предприятий питания, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. В связи с этим, в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%", - пояснил он.
По словам вице-премьера, самыми популярными направлениями помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной поляны и Северного Кавказа, стали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.
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