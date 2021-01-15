Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и после окончания президентского срока он продолжит прилагать усилия для завершения войн с участием американских солдат.
"Я всегда буду привержен прекращению бесконечных войн", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.
"Уровень присутствия военных сил Соединенных Штатов в Афганистане является самым низким за последние 19 лет. Также в Ираке и Сирии отмечается самый низкий такой уровень за многие годы", - уточнил Трамп.
В то же время, по его словам, в армию США, в том числе "в новое прекрасное снаряжение", было инвестировано $2,5 трлн.
20 января состоится церемония инаугурации преемника Трампа - демократа Джо Байдена. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.
Спецпредставители США и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове после съезда партии и военного парада в Пхеньяне
Визиты армянских чиновников в Карабах без разрешения Баку дорого обойдутся Армении - МИД Азербайджана
Госкомитет по градостроительству Азербайджана займется восстановлением объектов, разрушенных в результате войны в Карабахе
Подача российского газа в Армению через Грузию, приостановленная на сутки, восстановлена
Google закрыла сделку по покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit
Lady Gaga и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Байдена
В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников
В Азербайджане за сутки зафиксировано 380 новых случаев COVID-19, скончались 14 человек
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз