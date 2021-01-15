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Дальнее зарубежье 15.01.2021 09:07

Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и после окончания президентского срока он продолжит прилагать усилия для завершения войн с участием американских солдат.

"Я всегда буду привержен прекращению бесконечных войн", - говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

"Уровень присутствия военных сил Соединенных Штатов в Афганистане является самым низким за последние 19 лет. Также в Ираке и Сирии отмечается самый низкий такой уровень за многие годы", - уточнил Трамп.

В то же время, по его словам, в армию США, в том числе "в новое прекрасное снаряжение", было инвестировано $2,5 трлн.

20 января состоится церемония инаугурации преемника Трампа - демократа Джо Байдена. Трамп не собирается в ней участвовать, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти.

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Тэги: США, ТРАМП, ВОЙНЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]