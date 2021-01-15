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СНГ 15.01.2021 16:43

Мажилис Казахстана одобрил кандидатуру Мамина на пост премьера

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в пятницу на пленарном заседании одобрил кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра республики, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"За кандидатуру Аскара Мамина проголосовало 78 депутатов, 21 - воздержались", - огласил итоги голосования спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

По новым конституционным поправкам, принятым в 2017 году, правительство Казахстана слагает полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Кандидатуру нового премьера вносит на рассмотрение мажилиса глава государства после консультаций с фракциями политпартий, представленных в мажилисе.

С февраля 2019 года главой кабмина является Аскар Мамин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]