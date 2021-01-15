Нефть дешевеет на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, Brent - $55,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются на фоне беспокойства из-за эпидемиологической ситуации в КНР.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в пятницу составляет $55,42 за баррель, что на $1 (1,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,77 за баррель, что на $0,8 (1,49%) ниже уровня предыдущих торгов.

Нефть WTI может продемонстрировать рост по итогам десятой недели подряд, в то время как Brent может зафиксировать незначительное недельное снижение, отмечает Trading Economics.

В Китае за минувшие стуки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост за более чем 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.

Тем временем избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

"Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Между тем, по словам аналитика The Price Futures Group Фила Флинна, в Азии растут опасения из-за возможного дефицита энергоносителей в условиях холодной зимы.

"Китайские нефтеперерабатывающие заводы заняты производством топлива для отопления, поскольку зима в Азии в этом году суровая, - сказал эксперт. - Спрос на топливо приводит к росту цен, и сообщается о некотором дефиците".