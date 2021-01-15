Нефть дешевеет на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, Brent - $55,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются на фоне беспокойства из-за эпидемиологической ситуации в КНР.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в пятницу составляет $55,42 за баррель, что на $1 (1,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,77 за баррель, что на $0,8 (1,49%) ниже уровня предыдущих торгов.
Нефть WTI может продемонстрировать рост по итогам десятой недели подряд, в то время как Brent может зафиксировать незначительное недельное снижение, отмечает Trading Economics.
В Китае за минувшие стуки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост за более чем 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.
Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.
Тем временем избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.
ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.
Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.
"Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.
Между тем, по словам аналитика The Price Futures Group Фила Флинна, в Азии растут опасения из-за возможного дефицита энергоносителей в условиях холодной зимы.
"Китайские нефтеперерабатывающие заводы заняты производством топлива для отопления, поскольку зима в Азии в этом году суровая, - сказал эксперт. - Спрос на топливо приводит к росту цен, и сообщается о некотором дефиците".
ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Путин проинформировал постоянных членов Совбеза РФ об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и Армении
Суточный прирост в Азербайджане COVID-19 снижается, скончались 12 человек
Азербайджан в 90-е годы выкупил у армян бюсты Натаван, Гаджибейли и Бюльбюля - Алиев
Азербайджан на следующей неделе начнет вакцинацию от коронавируса
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Соперник Нетаньяху на выборах в Израиле считает, что у него лучше выйдет диалог с Байденом
Мажилис Казахстана одобрил кандидатуру Мамина на пост премьера
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз