Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 15.01.2021 15:48

Нефть дешевеет на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае, Brent - $55,42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются на фоне беспокойства из-за эпидемиологической ситуации в КНР.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в пятницу составляет $55,42 за баррель, что на $1 (1,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,77 за баррель, что на $0,8 (1,49%) ниже уровня предыдущих торгов.

Нефть WTI может продемонстрировать рост по итогам десятой недели подряд, в то время как Brent может зафиксировать незначительное недельное снижение, отмечает Trading Economics.

В Китае за минувшие стуки выявлено 144 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу. Это максимальный дневной прирост за более чем 10 месяцев, отмечает The Strait Times. При этом в больницах находится примерно 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Власти КНР на этой неделе ужесточили карантинные меры в некоторых регионах страны, чтобы сдержать распространение заболевания. Они призывают жителей отказаться от поездок без существенной необходимости в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, когда обычно сотни миллионов китайцев отправляются в поездки.

Тем временем избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

"Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Между тем, по словам аналитика The Price Futures Group Фила Флинна, в Азии растут опасения из-за возможного дефицита энергоносителей в условиях холодной зимы.

"Китайские нефтеперерабатывающие заводы заняты производством топлива для отопления, поскольку зима в Азии в этом году суровая, - сказал эксперт. - Спрос на топливо приводит к росту цен, и сообщается о некотором дефиците".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть дешевеет, несмотря на перспективы новых стимулов в США, Brent - $56,16 за баррель ОПЕК почти сохранил оценку падения спроса на нефть в 2020г - 9,75 млн б/с и роста в 2021г - 5,9 млн б/с Нефтяные цены в четверг колеблются, Brent - $55,92 за баррель Нефть дешевеет на признаках слабого спроса на нефтепродукты в США, Brent - $55,87 за баррель WTI перешла к росту на данных о снижении запасов в США, Brent подешевела до $56,48 за баррель Нефть дорожает на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах в стране, Brent - $56,72 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]