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Здравоохранение 19.01.2021 19:19

Американские ученые выяснили, почему врожденный иммунитет человека реагирует на SARS-CoV-2 слабее, чем на другие ОРВИ

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) выяснили, что коронавирус SARS-Cov-2, взаимодействуя с "энергетическими станциями" клеток - митохондриями, ослабляет иммунный ответ организма, говорится в сообщении журнала Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Ученые проанализировали сведения о молекулах РНК, "считанных" с ДНК митохондрий, а также с ядерных генов, кодирующих митохондриальные белки.

Эти данные были получены в результате исследования образцов ткани легких и жидкости, взятой при бронхоскопии, от больных COVID-19, а также образцов клеточных культур, зараженных SARS-CoV-2 или другими вирусами (респираторно-синцитиальным, гриппа типа A, парагриппа человека).

"Оказалось, что SARS-CoV-2 подавляет работу генов ядерной ДНК, кодирующих митохондриальные белки комплекса I дыхательной цепи переноса электронов, которые необходимы для поддержания энергетического баланса. Это в целом может уменьшить "полезную" работу митохондрий, в том числе выработку активных форм кислорода, нужных для борьбы с вирусом", - отмечает издание.

Кроме того, как оказалось, SARS-CoV-2 почти не влиял на уровень молекул РНК, считанных с ядерных генов, кодирующих белок MAVS.

Этот белок, входящий в состав мембраны митохондрий, сигнализирует клетке о вирусной атаке, и, таким образом, координирует работу митохондрий и интерфероновый противовирусный ответ.

"В присутствии других вирусов активность гена MAVS и, соответственно, концентрация этого белка обычно снижается, что и вызывает усиление иммунного ответа. Однако при заражении SARS-CoV-2 подобного не происходит, и иммунная реакция оказывается более слабой. Таким образом, MAVS представляет собой перспективную специфическую мишень для разработки терапевтических средств против COVID-19 и других коронавирусных инфекций", - говорится в сообщении.

Митохондрии - это клеточные органеллы, в которых за счет окисления питательных веществ происходит синтез высокоэнергетического соединения (аденозинтрифосфата, АТФ), служащего универсальным источником энергии для биохимических процессов. При этом в митохондриях, как и в настоящих электростанциях, образуются активные формы кислорода.

Долгое время считалось, что АФК являются лишь опасным побочным продуктом, повреждающим клеточные структуры и ускоряющим процессы старения, но в последние десятилетия выяснилось, что эти соединения, включающие ионы кислорода, свободные радикалы и перекиси, играют важную роль в регуляции разных процессов, в том числе способствуют развитию интерферонового противовирусного иммунного ответа.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]