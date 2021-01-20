Трамп полагает, что Байден может добиться успеха на посту президента США

Уходящий президент США Дональд Трамп пожелал администрации избранного президента Джо Байдена успехов и удачи.

"Я желаю новой администрации огромной удачи и успеха", - сказал Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

"Я думаю, что они преуспеют, поскольку у них есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее", - добавил он.

Трамп указал, что его администрация сделала "невероятные вещи", несмотря, в том числе на пандемию коронавируса.

В частности, по его словам, среди заслуг его администрации - восстановление военной мощи США и создание нового рода войск - Космические силы США.