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Трамп полагает, что Байден может добиться успеха на посту президента США

Уходящий президент США Дональд Трамп пожелал администрации избранного президента Джо Байдена успехов и удачи.

"Я желаю новой администрации огромной удачи и успеха", - сказал Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

"Я думаю, что они преуспеют, поскольку у них есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее", - добавил он.

Трамп указал, что его администрация сделала "невероятные вещи", несмотря, в том числе на пандемию коронавируса.

В частности, по его словам, среди заслуг его администрации - восстановление военной мощи США и создание нового рода войск - Космические силы США.

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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, ПОЖЕЛАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]