Трамп полагает, что Байден может добиться успеха на посту президента США

Уходящий президент США Дональд Трамп пожелал администрации избранного президента Джо Байдена успехов и удачи.
"Я желаю новой администрации огромной удачи и успеха", - сказал Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.
"Я думаю, что они преуспеют, поскольку у них есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее", - добавил он.
Трамп указал, что его администрация сделала "невероятные вещи", несмотря, в том числе на пандемию коронавируса.
В частности, по его словам, среди заслуг его администрации - восстановление военной мощи США и создание нового рода войск - Космические силы США.
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