ФИФА отказалась признать Суперлигу, запретила футболистам играть в ней

Европейская Суперлига в случае создания не будет признана международной федерацией футбола, заявила ФИФА.

"В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой ФИФА.

"Как следствие любой клуб или игрок, выступающие в этом турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией", - сказали в ФИФА.

"Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом - ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне", - говорится в заявлении.

"В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование. В то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, как единственные клубные континентальные соревнования", - следует из заявления, подписанном главой ФИФА Джанни Инфантино, президентом УЕФА Александером Чеферином и руководителями других конфедераций.

В последнее время активизировались попытки создания Суперлиги, в которую вошли бы лучшие клубы пяти ведущих национальных чемпионатов Европы. При этом в национальных чемпионатах эти команды выступать не будут.