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Спорт 21.01.2021 15:40

ФИФА отказалась признать Суперлигу, запретила футболистам играть в ней

Европейская Суперлига в случае создания не будет признана международной федерацией футбола, заявила ФИФА.

"В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой ФИФА.

"Как следствие любой клуб или игрок, выступающие в этом турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией", - сказали в ФИФА.

"Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом - ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне", - говорится в заявлении.

"В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование. В то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, как единственные клубные континентальные соревнования", - следует из заявления, подписанном главой ФИФА Джанни Инфантино, президентом УЕФА Александером Чеферином и руководителями других конфедераций.

В последнее время активизировались попытки создания Суперлиги, в которую вошли бы лучшие клубы пяти ведущих национальных чемпионатов Европы. При этом в национальных чемпионатах эти команды выступать не будут.

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Тэги: МИР, ФУТБОЛ, ФИФА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]