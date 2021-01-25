Создание новой партии не входит в планы Трампа - СМИ

Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер утверждает, что у бывшего президента нет никаких планов относительно создания новой политической партии.
Трамп "ясно дал понять, что его цель-вернуть Палату представителей и Сенат республиканцам в 2022 году", цитирует Fox News Миллера.
Он добавил, что "нет ничего, что активно планировалось бы за пределами этих усилий".
Комментарии Миллера появились всего через несколько часов после того, как репортер New York Times Мэгги Хаберман написала в твиттере, что бывшего президента отговорили от идеи создания третьей партии.
Ранее ряд американских СМИ сообщал, что Трамп, который 20 января покинул пост президента США, обсуждает со своими близкими сторонниками вопрос о возможности создания новой партии.
"По словам источников, господин Трамп обсуждал этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми на прошлой неделе. Президент сказал, что хотел бы назвать новую партию "Патриотической партией", - сообщало Dow Jones.
Отмечалось, что любая попытка создать новую партию, скорее всего, столкнется с активной оппозицией со стороны руководства Республиканской партии, которое "будут раздражено мыслью о том, что Трамп откажется от поддержки кандидатов от республиканцев" на новых президентских выборах.
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