Берлин осуждает силовые действия против демонстрантов в РФ на акциях 23 января - кабмин

Берлин осуждает применение силы против демонстрантов на акциях в российских городах в минувшую субботу, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Федеральное правительство осуждает совершенно несоразмерные обстоятельствам жесткие действия российских служб безопасности против мирных демонстрантов, осуждает применение силы против мирно выступающих граждан", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.
По его словам, "российские граждане, которые более чем в сотне городов вышли на улицы, могут апеллировать к правам, записанным в российской Конституции и содержащимся в международных договорах".
"Поэтому задержанных нужно незамедлительно отпустить", - сказал представитель кабмина ФРГ. Так же он указал на необходимость отпустить арестованного оппозиционера Алексея Навального.
"Это поведение российских сил безопасности против демонстрантов, к сожалению, еще один пример проблематичного обхождения с инакомыслящими", - добавил Зайберт.
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