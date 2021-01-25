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Дальнее зарубежье 25.01.2021 18:04

Берлин осуждает силовые действия против демонстрантов в РФ на акциях 23 января - кабмин

Берлин осуждает применение силы против демонстрантов на акциях в российских городах в минувшую субботу, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральное правительство осуждает совершенно несоразмерные обстоятельствам жесткие действия российских служб безопасности против мирных демонстрантов, осуждает применение силы против мирно выступающих граждан", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.

По его словам, "российские граждане, которые более чем в сотне городов вышли на улицы, могут апеллировать к правам, записанным в российской Конституции и содержащимся в международных договорах".

"Поэтому задержанных нужно незамедлительно отпустить", - сказал представитель кабмина ФРГ. Так же он указал на необходимость отпустить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

"Это поведение российских сил безопасности против демонстрантов, к сожалению, еще один пример проблематичного обхождения с инакомыслящими", - добавил Зайберт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АКЦИИ, ОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]