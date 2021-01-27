Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0665 RUR   0.0227 GBR   2.3339 TRY   0.231

Цена на нефть

26.01 $/bbl   WTI 52.61 -0.16 Brent 55.91 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.01.2021 15:24

Азербайджан начал создание гражданской системы управления в Шуше - Алиев

Назначением спецпредставителя президента в Шуше, Азербайджан начал создание института гражданского управления в городе, заявил президент Ильхам Алиев.

«Были даны соответствующие указания по защите города Шуша. Азербайджанские военные охраняют Шушу, контролируют и будут контролировать прилегающие высоты. В Шуше открыта комендатура, сейчас создается институт гражданского управления. (…) Шуша занимает особое место в истории Азербайджана, и восстановление, возрождение города – наше общее дело», - сказал Алиев, принимая своего спецпредставителя в Шуше Айдына Керимова в среду в формате видеоконференции.

Президент отметил, что восстановление города Шуша должно осуществляться с учетом сохранения ее исторического облика. «Конечно, вся работа должна проводиться планомерно, необходимо сохранить исторический облик Шуши, нельзя допускать каких-либо чуждых Шуше строений», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что военно-политическому руководству Армении не удалось арменизировать город Шушу, несмотря на 28 лет ее оккупации. «Несмотря на все попытки армян, им не удалось преподнести Шушу миру как армянский город. Хотя они 28 лет стремились к этому, незаконно приглашали в Шушу многих иностранных гостей, сочиняли небылицы о Шуше, изменили ее название, никто в это не поверил. Потому что каждый человек, посетивший Шушу, видел своими глазами и понимал, что ее архитектурный ансамбль олицетворяет азербайджанскую архитектурную школу. Сейчас они фальсифицируют древнюю историю, пишут фиктивные книги, проводят симпозиумы, мероприятия. Но это – относительно недавняя история», - подчеркнул президент.

Глава государства также поручил провести работы по восстановлению инфраструктуры города, которая находится в плачевном состоянии.

«Следует уже сейчас проводить в различных странах презентации и выставки, связанные с Шушой. Разработайте эту программу совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана и Минкультуры. Необходимо провести в различных странах мира презентации, связанные с историей Шуши, периодом ее оккупации, сегодняшними восстановительными работами. Следует информировать как азербайджанскую, так и международную общественность о ходе восстановительных работ», - подчеркнул президент Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]az
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Шушу предложили сделать культурной столицей тюркского мира в 2022 году Президент Алиев: Рано утром выехали в путь, направление город Шуша В Шушу будет проложена железная дорога - президент Азербайджана ГААД получит 50 млн манатов на строительства новой автодороги Ахмедбейли- Физули-Шуша в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]