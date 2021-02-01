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Внешняя политика 01.02.2021 15:45

Парламент Азербайджана ратифицировал переход на взаимные с Турцией поездки граждан по внутренним паспортам

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в понедельник ратифицировал два документа, подписанных с Турцией, передает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В частности, ратифицирован протокол номер 1 между правительством Азербайджана и правительством Турции о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз. Протокол подразумевает взаимные поездки граждан по внутренним паспортам.

Кроме того, парламент ратифицировал меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Турции относительно стратегического сотрудничества в области медиа.

Документы были подписаны в рамках визита в Азербайджан президента Турции Реджеба Таййипа Эрдогана в Баку в декабре 2020 года.

А.Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ, РАТИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]