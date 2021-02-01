Парламент Азербайджана ратифицировал переход на взаимные с Турцией поездки граждан по внутренним паспортам

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в понедельник ратифицировал два документа, подписанных с Турцией, передает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

В частности, ратифицирован протокол номер 1 между правительством Азербайджана и правительством Турции о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз. Протокол подразумевает взаимные поездки граждан по внутренним паспортам.

Кроме того, парламент ратифицировал меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Турции относительно стратегического сотрудничества в области медиа.

Документы были подписаны в рамках визита в Азербайджан президента Турции Реджеба Таййипа Эрдогана в Баку в декабре 2020 года.

А.Мамедов