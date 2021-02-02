Apple планирует выпуск шести траншей облигаций в долларах

Американская Apple Inc. планирует выпуск шести траншей облигаций, говорится в предварительном проспекте эмиссии облигаций, андеррайтерами которой выступают банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley (SPB: MS).

Apple не уточнила размер траншей, но сообщила, что предложит номинированные в долларах облигации сроком погашения 5, 7, 10, 20, 30 и 40 лет.

В проспекте Apple говорится, что процент по облигациям будет выплачиваться раз в полгода.

Производитель iPhone регулярно выходит на рынок заимствований, чтобы профинансировать программу поощрения акционеров, пишет MarketWatch.

Акции компании в ходе торгов в понедельник дорожают на 0,8%. За последние 12 месяцев они выросли на 72,3%.