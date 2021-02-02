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Apple планирует выпуск шести траншей облигаций в долларах

Американская Apple Inc. планирует выпуск шести траншей облигаций, говорится в предварительном проспекте эмиссии облигаций, андеррайтерами которой выступают банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley (SPB: MS).

Apple не уточнила размер траншей, но сообщила, что предложит номинированные в долларах облигации сроком погашения 5, 7, 10, 20, 30 и 40 лет.

В проспекте Apple говорится, что процент по облигациям будет выплачиваться раз в полгода.

Производитель iPhone регулярно выходит на рынок заимствований, чтобы профинансировать программу поощрения акционеров, пишет MarketWatch.

Акции компании в ходе торгов в понедельник дорожают на 0,8%. За последние 12 месяцев они выросли на 72,3%.

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Тэги: США, APPLE, ОБЛИГАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]